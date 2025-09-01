Gevluchte overvaller aangehouden in Aalsmeer

Een man die zondagochtend 31 augustus een overval pleegt op een supermarkt in Aalsmeer weet in eerste instantie te ontkomen. Toch loopt hij die avond alsnog tegen de lamp wanneer oplettende getuigen hem weer zien en de politie inschakelen. De 19-jarige verdachte zit op dit moment vast.

Zondag komt de man even na 11.00 uur de supermarkt aan het Poldermeesterplein binnen. Onder bedreiging van een steekwapen eist hij geld bij de winkelmedewerker. Vervolgens verlaat hij met buit de winkel en zien omstanders hoe hij er per fiets van doorgaat. Er raakte niemand gewond, wel zit de schrik er bij het winkelpersoneel en klanten goed in.

De hulpdiensten komen ter plaatse en er volgt een Burgernet-melding om naar de man uit te kijken. Dankzij tips die hierna binnenkomen, weten agenten dat de verdachte uiteindelijk in een taxi is gestapt. Helaas treffen ze hem niet meer in de buurt aan. Totdat getuigen hem ’s avonds weer zien, wanneer hij zijn achtergelaten fiets komt ophalen. Zo kan de politie de 19-jarige man uit Aalsmeer uiteindelijk alsnog aanhouden.