Aanhouding na schietincident Utrecht

Een 18-jarige man uit Lelystad werd aangehouden. De politie doet onderzoek naar de zaak. Heb jij iets gezien of gehoord? Of heb je camerabeelden waarop het incident te zien is? Deel dit met de politie!

Rond 15.45 uur kreeg de politie een melding dat er schoten werden gehoord bij een flatgebouw aan de Hanoidreef in Utrecht. De politie ging direct met meerdere eenheden ter plaatse. Niemand raakte gewond, er is alleen materiële schade ontstaan aan de portiek van een flat. De omgeving van de Hanoidreef werd afgezet voor onderzoek.

De politie kon diezelfde avond een 18-jarige man uit Lelystad aanhouden voor mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. De man zit in volledige beperkingen.