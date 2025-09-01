Douane onderschept 290 kilo cannabis

Tijdens een controle van de Douane in de Rotterdamse haven op 18 augustus is er 290 kilo cannabis onderschept.

De verdovende middelen werden aangetroffen in twee speedboten uit Canada.

Tijdens de controle werden in alle holle ruimtes van de speedboten pakketten met cannabis aangetroffen. Er was zelfs een dubbele bodem gemaakt. In totaal vonden douaniers 173 pakketten cannabis in de ene boot en 397 pakketten in de andere. In totaal wogen de pakketten 289.9 kilo.

De speedboten stonden op een flatrack, een container zonder zijwanden. Ze waren bestemd voor een bedrijf in Nederland. Dat bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.