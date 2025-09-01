Totaal 9 personen aangehouden voor diefstal met geweld bij minderjarigen in Rijswijk

Op woensdagavond 16 juli kreeg de politie rond 19.20 uur een melding van een diefstal met geweld aan de Van der Kooijweg in Rijswijk. 'De recherche is toen direct een onderzoek gestart. Op maandag 1 september zijn acht personen aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Diefstal met geweld bij minderjarigen

Ter plaatse trof de politie de 16e juli drie slachtoffers aan. 'Deze drie minderjarigen uit Delft waren onder valse voorwendselen naar de Van der Kooijweg in Rijswijk gelokt. Hier werden zij door een grote groep personen mishandeld, bedreigd met wapens en beroofd van kleding en goederen. Ter plaatste hebben collega’s direct eerste hulpverleend aan de drie slachtoffers', aldus de politie.

1 minderjarige jongen aangehouden

De politie heeft direct een zoekslag in de omgeving gedaan, helaas resulteerde dat niet direct tot de aanhouding van een of meerdere personen. Bekend was dat meerdere personen na het incident met de fatbike of te voet op de vlucht zijn geslagen. Enkele dagen na het incident werd er één verdachte aangehouden, een minderjarige jongen uit Rijswijk.

Aanhouding

Na verder onderzoek konden vandaag, 1 september 2025, nóg acht personen door de recherche worden aangehouden voor de diefstal met geweld te Rijswijk. Dit gaat om drie minderjarige jongens uit Den Haag en vijf minderjarige jongens uit Rijswijk. Een aantal van hen wordt ook verdacht van poging zware mishandeling en één van wapenbezit. Het Openbaar Ministerie beslist later of er verdachten worden voorgeleid.