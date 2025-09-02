CBS: Uitstoot luchtverontreinigende stoffen gedaald tot onder norm voor 2030

De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in Nederland voldoet aan Europese milieudoelen. Dit meldt het CBS dinsdag.

Auto's steeds schoner

'De uitstoot van bijvoorbeeld stikstofoxiden en fijnstof is vorig jaar gedaald tot onder het uitstootplafond dat vanaf 2030 geldt. Dat komt onder andere doordat auto’s steeds schoner zijn', aldus het CBS op basis van cijfers en RIVM/Emissieregistratie.

Luchtwegklachten

Luchtverontreinigende stoffen kunnen schadelijk zijn voor de natuur en de gezondheid van mensen. Zo kunnen stikstofoxiden en fijnstof doordringen tot in de kleinste delen van de luchtwegen. Hierdoor kunnen mensen luchtwegklachten en astma-aanvallen krijgen. Langdurige blootstelling aan fijnstof kan ook problemen veroorzaken voor hart en bloedvaten.

Uitstoor onder emissieplafond

Met Europese wetgeving is voor elke luchtverontreinigende stof een maximale uitstoot vastgelegd ten opzichte van 2005. Er moeten sinds 2020 bijvoorbeeld 45 procent minder stikstofoxiden uitgestoten worden dan in 2005. Vanaf 2030 moet de uitstoot van stifstofoxiden 61 procent lager zijn dan in 2005. 'Voor alle luchtverontreinigende stoffen was de uitstoot in Nederland sinds 2020 lager dan het emissieplafond dat vanaf toen gold. Ook was de uitstoot van elke stof in 2024 lager dan het plafond dat vanaf 2030 geldt', aldus het CBS.

Daling stikstofoxiden door schonere auto’s

Sinds 2005 worden er bijna ieder jaar minder stikstofoxiden uitgestoten. Stikstofoxiden komen vooral vrij als er fossiele brandstoffen worden gebruikt, en zitten bijvoorbeeld in uitlaatgassen. De meeste uitstoot van stikstofoxiden komt door vervoer. Deze uitstoot is gedaald omdat personenauto’s en vrachtverkeer aan strengere uitstooteisen moeten voldoen. De daling zet waarschijnlijk door, omdat er steeds meer schonere auto’s en vrachtwagens rijden in Nederland. Zo komen er nog steeds meer volledig elektrische auto’s bij, die geen stikstofdioxiden uitstoten.

