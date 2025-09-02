OM: Verdachte moord 17-jarige Lisa uit Abcoude blijft langer vast

De rechter-commissaris heeft vandaag het voorarrest van de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa en ernstig seksueel geweld met veertien dagen verlengd. 'De identiteit van de verdachte die in volledige beperkingen zit, is nog niet vastgesteld', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag weten.

Moord en verkrachting

Het OM verdenkt de verdachte van drie feiten, de moord op Lisa op 21 augustus, een verkrachting op 15 augustus en een poging verkrachting op 10 augustus. Voor het laatste feit is hij nog niet formeel aangehouden.

Tips

Na de persconferentie op vrijdag 22 augustus waarin de politiechef vroeg om tips en meldingen door te geven, zijn er tientallen tips en meldingen ontvangen. Die worden geïnventariseerd en nagetrokken.

Langer vast

Vandaag besliste de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank dat de verdachte langer vast blijft zitten.