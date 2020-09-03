Toeristische bestedingen stijgen tot ruim 111 miljard euro in 2024

n 2024 besteedden Nederlandse en buitenlandse toeristen in Nederland 111,2 miljard euro. Dat is bijna 6 miljard euro meer dan in 2023. Nederlandse toeristen nemen minder dan de helft van deze stijging voor hun rekening. Zij besteedden 67,3 miljard euro in 2024. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek voor het Ministerie van Economische Zaken.

Toeristische bestedingen zijn de totale bestedingen door toeristen voor, tijdens en na de reis, en tijdens het verblijf. Ook uitgaven van buitenlandse toeristen die niet naar Nederland reizen kunnen hieronder vallen, bijvoorbeeld als toeristen online boeken bij een Nederlands bedrijf.

In 2024 besteedden buitenlandse toeristen 38,2 miljard euro. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen is dat ruim 5 procent meer dan in 2023, het eerste volledige jaar zonder coronamaatregelen. Buitenlandse toeristen zorgen voor ongeveer een derde van de totale toeristische bestedingen aan de Nederlandse economie.

Toerisme in 2024 harder gegroeid dan totale economie

De toeristische sector heeft in 2024 1,7 procent meer waarde toegevoegd aan de Nederlandse economie dan een jaar eerder (voor prijsveranderingen gecorrigeerd). De totale toegevoegde waarde bedraagt 40 miljard euro. Hiermee is weer bijna het niveau van 2019 bereikt, voor de coronapandemie.

De toegevoegde waarde van de toeristische sector nam in 2024 sterker toe dan de totale economie. Sinds het einde van de coronapandemie groeit de toegevoegde waarde van het toerisme sneller dan de hele Nederlandse economie. Dit was ook zo in de jaren voor de pandemie.