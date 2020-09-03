Onderzoek naar mogelijke arbeidsuitbuiting bij dark kitchen

Tijdens een recente controle in Weesp heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie 3 Indiase mensen aangetroffen die onder zeer slechte omstandigheden werkten en verbleven in een zogenoemde dark kitchen. De mensen werkten zonder de benodigde arbeidsvergunningen en kregen een laag contant salaris uitbetaald. De Arbeidsinspectie onderzoekt of er sprake is van arbeidsuitbuiting.

Een dark kitchen is een keuken die uitsluitend maaltijden bereidt voor bijvoorbeeld online bestellingen en thuisbezorging, zonder een fysieke eetruimte voor klanten. Klanten kunnen niet ter plaatse eten of afhalen; het enige contact is via de bezorger of online platforms. Het hele concept is ingericht op het efficiënt bereiden en snel bezorgen van maaltijden. Het bereiden van de maaltijden blijft geheel buiten zicht van de klanten, die geen idee hebben onder welke omstandigheden deze maaltijden worden voorbereid. In de dark kitchen in Weesp werden maaltijden bereid die vervolgens werden opgehaald, maar niet door klanten zelf.

Onhygiënische en onveilige werkomgeving

De 3 personen verbleven onder slechte omstandigheden; zij sliepen in de bedrijfsruimte zelf, waarvan 1 persoon zelfs in een kleine voorraadkast. Er waren geen sanitaire voorzieningen aanwezig en geen ramen. De werkomgeving was zeer warm en ongeschikt om in te verblijven.

Onrechtmatige arbeid en mogelijke uitbuiting

De Indiërs verklaarden dat ze 6 nachten per week aan het werk zijn. Ze ontvingen mogelijk geen marktconform salaris. Daarnaast beschikten zij niet over de vereiste vergunningen om in Nederland te werken. De Arbeidsinspectie is gestart met een onderzoek naar de identiteit van de werkgever en de omstandigheden waaronder de personen werkzaam waren, met het oog op arbeidsuitbuiting.

Samenwerking

De controle werd uitgevoerd in samenwerking met de Ondermijningsbrigade, gemeente Amsterdam en de politie. De ondermijningsbrigade is een overheidssamenwerking om op een snelle en effectieve manier zichtbaar in actie te komen tegen de gevolgen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning in de regio Amsterdam-Amstelland.