Douane ontdekt 10 miljoen op wel heel bijzondere wijze verstopte sigaretten

Tijdens twee acties heeft het Combiteam Smoke bijna 10 miljoen illegale sigaretten en een groot geldbedrag in beslag genomen. 'De acties volgden op vondsten van de Douane in Brakel en de Rotterdamse haven', zo meldt de FIOD woensdag.

Container op industrieterrein Brakel

Op woensdagavond 27 augustus trof de Douane op een industrieterrein in Brakel een container aan met een grote hoeveelheid sigaretten zonder accijnszegels. Bij nader onderzoek in een naastgelegen loods werden diverse aanwijzingen gevonden die duidden op illegale activiteiten.

Geldhond slaat aan

Een geldhond sloeg aan bij een afgesloten kast, waarin stapels bankbiljetten en een geldtelmachine werden aangetroffen. In totaal zijn ruim 1,6 miljoen illegale sigaretten en meer dan € 56.000 aan contant geld in beslag genomen. Twee personen zijn aangemerkt als verdachten. De sigaretten worden vernietigd.

'Plastic rollen gevuld met sigaretten

Eerder die week ontdekte de Douane in de Rotterdamse haven een container met honderden plastic rollen, elk voorzien van een aluminium koker gevuld met sigaretten. In totaal ging het om ruim 8 miljoen sigaretten, die op ingenieuze wijze waren verstopt.

Onderzoek

Onder leiding van het Functioneel Parket doet het Combiteam Smoke in beide zaken onderzoek naar de herkomst van de sigaretten en de betrokkenheid van verdachten.