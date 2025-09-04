F-35’s gealarmeerd na afvuren Russische Shahed-drones vanwege mogelijke dreiging NAVO-grondgebied

In de nacht van dinsdag op woensdag 3 september vormden door Rusland afgevuurde Shahed-drones een dreiging voor het NAVO-grondgebied.

F-35's opgestegen

'Daarom alarmeerde het Combined Air Operations Centre in Uedem 2 van de F-35’s die Nederland in Polen heeft gestationeerd. De gevechtsvliegtuigen zijn direct opgestegen', zo meldt het ministerie van defensie donderdag.

Vernietigen

'De bedoeling was de onbemande projectielen van de Russen bij het passeren van een bondgenootschappelijke grens te vernietigen. Wapeninzet bleek niet noodzakelijk', aldus het ministerie. Vanwege operationele veiligheid geeft Defensie verder geen details over deze inzet. De F-35’s van Nederland beveiligen sinds afgelopen zondag het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa.