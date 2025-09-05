Met Joint Force Command beter voorbereid op grootschalig conflict

Het Netherlands Joint Force Command (NLD JFC) is vandaag officieel opgericht. Dit hoofdkwartier stuurt op operationeel niveau alle inzet van de Nederlandse krijgsmacht aan en is altijd paraat, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Nederland is hiermee beter voorbereid op een grootschalig conflict op eigen bodem of dat van bondgenoten.

De wereld is de afgelopen jaren onzeker en onveiliger geworden. Nederland houdt er dan ook rekening mee betrokken te raken bij een grootschalig militair conflict. Om de tegenstander effectief af te schrikken, is meer nodig dan materieel en medewerkers. Het vraagt om een krijgsmacht die snel en gecoördineerd kan handelen en om een gestroomlijnde operationele commandostructuur.

Door de vertaalslag te maken van strategische beslissingen naar operationele inzet is het JFC in staat om op de langere termijn te plannen. Voortaan is er 1 centraal punt dat alle operaties aanstuurt. Zo sluit Defensie beter aan bij de krijgsmachten van de NAVO en van bondgenoten en partners, die dit operationele niveau al kennen. Ook versterkt het JFC de samenwerking met civiele organisaties en andere ministeries.

Gemeenschappelijk actueel beeld

Het JFC werkt vanuit een sterke centrale informatiepositie, met gedeelde inlichtingen. Dit wordt real-time gedeeld met alle partners binnen Defensie. Zo beschikt iedereen altijd over een gemeenschappelijk actueel beeld.

Het JFC telt ruim 300 medewerkers. Deze militairen en burgermedewerkers plannen onder meer missies en stemmen internationale operaties af met nationale- en internationale partners het JFC is het mogelijk om zogeheten multidomein-operaties te plannen en aan te sturen. Dat betekent dat de acties op land en zee en in de lucht, cyber en ruimte elkaar versterken. Denk bijvoorbeeld aan een missie met een gecombineerde inzet van onder meer schepen, gevechtseenheden, vliegtuigen, satellieten, militaire politie en cyber.