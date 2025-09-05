Handhaver aangereden bij controle nabij basisschool

Geüniformeerde handhavers van de gemeente hielden donderdagochtend een controle nabij een basisschool aan de Anna Polaktuin. Dit in het kader van de start van de scholen, opdat ouders en passanten worden geattendeerd op de geldende regels. Bij deze school is een fietspad gelegen wat door bromfietsen wordt gebruikt, en er geldt een éénrichtingsregel. De BOA's zagen een auto tegen het verkeer inrijden, en zagen de bestuurder met een klein kind uitstappen en de school ingaan. Zij besloten de man het kind de school in te laten helpen en hem daarna aan te spreken op zijn verkeersovertreding.

Nadat de man de school verliet spraken zij hem aan. Hij reageerde in het geheel niet, hij stapte direct in zijn auto en startte zijn auto. De handhaver stond op dat moment linksvoor bij de auto, en voelde dat de auto tegen hem aanreed en wegreed, nog steeds in tegengestelde richting.

De handhaver hield geen letsel over aan deze actie, hij deed weliswaar aangifte van poging tot zware mishandeling, gepleegd tegen een opsporingsambtenaar. De verdachte, een 35-jarige man uit Oudorp, is donderdagavond aangehouden. Hij wordt vandaag verhoord door de politie.

Burgemeester Poorter:

“Geweld tegen boa’s is onacceptabel. Ik ben er echt kwaad over. Onze boa’s zijn er om te zorgen voor onze veiligheid. Deze boa stond daar voor de veiligheid van kinderen. Hoezo gebruik je daartegen geweld? En welk voorbeeld geef je dan aan kinderen? Als mensen die zich inzetten voor onze veiligheid slachtoffer worden van agressie en geweld, dan raakt ons dat allemaal. Want als de mensen die voor onze veiligheid zorgen zelf niet veilig zijn, dan staat er iets fundamenteels onder druk. In Dijk en Waard staan we pal achter onze boa’s. Zij vervullen een belangrijke taak in onze wijken, op straat en bij evenementen. Zij verdienen respect, bescherming en waardering. Geweld tegen hen is niet alleen een aanval op een persoon, maar op de waarden van onze samenleving. Ik roep iedereen op: laten we samen zorgen voor een veilige omgeving – voor onze kinderen, voor onze boa’s, voor elkaar."