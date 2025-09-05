Verdachte (54) zedenincident minderjarige meisje Zuiderpark blijft langer vastzitten

De 54-jarige man die wordt verdacht van het zedenincident in het Zuiderpark verscheen donderdag voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. 'Daar is besloten dat de man 90 dagen langer vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van verkrachting en wederrechtelijke vrijheidsberoving', zo meldt het Openbaar Ministerie.

Minderjarig meisje

Op 12 augustus werd een minderjarig meisje slachtoffer van een zedenincident. De verdachte kon op 19 augustus worden aangehouden in een woning in Rotterdam-Zuid. Er is een DNA-match met de eerder aangetroffen sporen.

Aanklacht uitgebreid met nog een zedenincident uit 2011

'De 54-jarige man wordt ook verdacht van een zedenincident uit 2011 in Rotterdam-Zuid. Een minderjarig meisje werd daar slachtoffer van. Er werden destijds DNA-sporen veiliggesteld, maar een verdachte kon toen niet worden aangehouden. Na aanhouding van de man bleek ook in deze zaak een DNA-match', aldus het OM.

Verjaard

Het meisje werd destijds gevolgd in een gang met kelderboxen. Verdachte deed de deur dicht, waardoor het slachtoffer niet weg kon. Het zedenfeit is verjaard, maar verdachte wordt in verband met dit incident ook verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ook daarvoor zit verdachte nu vast.