Meerdere politie-eenheden waaronder DSI naar Universiteit van Utrecht om 'verdachte situatie'

Vrijdagmiddag zijn meerdere politie-eenheden waaronder de Dienst Speciale Interventies (DSI) naar de Universiteit Utrecht gekomen na een melding van een verdachte situatie even voor 16.00 uur. Dit meldt de politie op X.

Grip 1

Na melding van verdachte situatie aan de Weg van de Wetenschap in Utrecht zijn we met meerdere (specialistische) eenheden ter plaatse. Op dit moment is er een Grip1 afgekondigd en proberen we beeld te krijgen op situatie. Meer info volgt', meldt de politie.

Update 17.50 uur

'In verband met de melding sluiten de panden van de Universiteit Utrecht in gebied Princetonlaan-Budapestlaan-Leuvenlaan-Sorbonnelaan eerder. Mensen die binnen zijn, worden gevraagd de panden rustig te verlaten. Het OV rijdt weer. De politie is aanwezig om situatie in de gaten te houden', aldus de politie.

Update 18.30 uur

Het pand is inmiddels weer vrijgegeven, maar nog steeds is niet duidelijk wat de verdachte situatie daadwerkelijk was. Onbevestigde berichten spreken over een gewapend persoon die in of om het gebouw gezien zou zijn. Er zijn geen aanhoudingen gedaan.

Update 19.30 uur

De politie laat weten dat het om een loos alarm was.