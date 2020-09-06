Mogelijk explosief bij winkelcentrum in Lelystad

Aan de Kamp in Lelystad werd zaterdag in de ochtend een mogelijk explosief gevonden in de omgeving van het winkelcentrum. De politie zette de omgeving ruim af in afwachting van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Omstreeks 05.45 uur kwam de melding binnen van de vondst van het projectiel. Een ooggetuige vertelde aan Omroep Flevoland dat het om een op een handgranaat gelijkend voorwerp ging. Dit zou bij de voordeur zijn van snackbar annex pizzeria Noussie’s.

Nadat de EOD het voorwerp had meegenomen, werd de omgeving weer vrijgegeven. De politie doet onderzoek.