Maansverduistering zondagavond: beste omstandigheden in het midden en oosten

Tussen 19:31 en 20:53 uur vindt zondagavond een totale maansverduistering plaats. Het begin van de eclips is niet zichtbaar, omdat de zon dan nog niet onder is. Tijdens de rest van de eclips zijn de omstandigheden het gunstigst in het midden oosten van het land, terwijl het westen waarschijnlijk te maken krijgt met hoge bewolking. Dit meldt Meteovista.

De maansverduistering loopt zondag van 17:27 tot 22:57 uur. Het maximum van de verduistering is om 20:12 uur, maar dan komt de maan pas net boven de horizon. De zon gaat zondag rond 20:17 uur onder in ons land, dus de beste periode om de maansverduistering waar te nemen is tussen 20:25 en 20:53 uur.

Compleet donker is het dan nog niet, want het is aan het schemeren, maar de maan zal wel zichtbaar zijn.

Kijk hiervoor naar de oostelijke horizon. De maan staat laag aan de horizon in het oosten tot zuidoosten en klimt geleidelijk hoger. Om 20:53 uur verlaat de maan de kernschaduw van de aarde en komt dan in de bijschaduw. En om 22:57 uur is de maansverduistering voorbij.

Een maansverduistering kan gewoon met het blote oog waargenomen worden. Daarnaast kan een helder geel gekleurd hemellichaam naast de bloedmaan te zien zijn. Het lijkt misschien op een ster maar dat is het niet. Het is de planeet Saturnus. Saturnus is tijdens de hele verduistering in de buurt van de maan te zien.

Beste papieren voor het midden en oosten

Dit weekend is het volop (na)zomerweer met opvallend hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Zaterdag loopt de temperatuur op naar 21 tot lokaal 25 graden, maar vooral zondag wordt het zeer warm met 25 tot lokaal zelfs 30 graden. Maar wat natuurlijk vooral van belang is om de eclips goed te kunnen waarnemen, is de hoeveelheid bewolking. En het is nog maar de vraag of dat overal even gunstig uitpakt.

Zondag overdag verloopt droog en ronduit zonnig. Later in de middag trekken vanaf de Noordzee enkele wolkenvelden richting Zeeland. In de avond liggen deze wolken waarschijnlijk over het westen van het land, al is er nog enige onzekerheid over de precieze ligging. Deze bewolking zit zo hoog dat de opkomende maan daar wel onderdoor schijnt. Ook langs de oostgrens en in Duitsland komt hoge bewolking voor. Als het gaat om een dunne laag bewolking zal deze het licht van de maan doorlaten, maar is de bewolking wat dikker dan is het maansverduistering mogelijk niet of niet overal te zien.

Een jas is niet nodig

Voor degene die een poging gaan wagen is een jas in ieder geval niet nodig. Na een zomerse dag is het tijdens de maansverduistering ook nog opvallend warm, met in vrijwel het hele land temperaturen boven de 20 graden en lokaal kan het zelfs nog zomers warm zijn met 25 graden!

Het ontstaan van een maansverduistering

Een maansverduistering ontstaat als de aarde tussen de zon en maan staat, waardoor de maan in de schaduw van de aarde terecht komt. Hoewel je misschien verwacht dat de maan geheel donker wordt als zij in de schaduw van de aarde staat, is dat niet het geval. Doordat er nog een klein beetje zonlicht door de atmosfeer van de aarde de maan bereikt, krijgt de maan een rode gloed. Die rode gloed ontstaat doordat het zonlicht wordt afgebogen in de dampkring. Dit wordt ook wel een bloedmaan genoemd.

Geen supermaan

De maan zal tijdens deze maansverduistering iets groter lijken dan normaal, omdat hij relatief dicht bij de aarde staat, maar hij staat niet zó dichtbij dat we spreken van een supermaan. De eerstvolgende supermaan is te zien op 21 oktober 2025. Dat is ook de eerste supermaan van 2025.