Max pakt pole in Monza

Max Verstappen heeft op het Italiaanse circuit Monza pole position weten te bemachtigen. De Nederlander was McLaren en Ferrari te snel af.

Tijdens de drie vrije trainingen zag het er toch naar uit dat McLaren of Ferrari de snelste zouden worden. Ook Mercedes zat er goed bij. Max reed niet onaardig, maar kwam net wat te kort.

Een kleine handmatige aanpassing aan de auto en het supertalent van de Nederlander kwam er tijdens de kwalificatie leek de Red Bull vleugels te krijgen en reed fantastische rondes op het circuit.

Met een 1:18:792 heeft Verstappen zijn 44e pole position in zijn F1 carrière en de snelst kwalificatietijd op het circuit. De stond enige tijd in handen van Lewis Hamilton.