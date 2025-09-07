Verstappen wint GP van Monza

Tijdens de Grand Prix van Monza heeft Max Verstappen op waanzinnige wijze laten zien uit welk hout hij is gesneden. In eerste instantie pakte hij zaterdag de pole position bij de kwalificatie en wist deze eerste plaats tijdens de race te verzilveren.

Bij de start was de verwachting al dat het duwen en trekken zou worden tussen de eerste twee startrijen. Na de eerste bocht vond Lando Noris dat hij aan de kant werd geduwd door Verstappen. Red Bull racing pakte dit slim aan om Noris de pole te geven, voordat de FIA dat zou doen en er voor de Nederlander een tijdstraf uit voort zou vloeien.

Nadat Verstappen binnen zeer korte tijd Noris weer had ingehaald, domineerde Verstappen de gehele race en wist met bij 20 seconden tijdverschil op Noris de race te winnen.

Een opmerkelijk incident vond er plaats bij McLaren. Oscar Piastri ging als eerste naar binnen omdat hij op de derde plaats reed. De volgende ronde ging Noris naar binnen, maar de pitstop van Noris duurde veel langer waardoor Piastri op een tweede positie kwam. Team orders werden er uitgegeven dat Piastri de auto van Noris weer voor moest laten gaan vanwege de trage pitstop.

