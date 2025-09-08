OM eist 4 jaar cel en TBS voor 'toilet-verkrachter'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een celstraf van vier jaar en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 21-jarige man voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen. 'Het gaat om tien feiten met in totaal negen slachtoffers waarvan twee minderjarig zijn. De man ontkent, maar het OM vindt zijn verklaringen ongeloofwaardig en stelt dat de impact op de slachtoffers zeer groot is', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Naar toilet gelokt

Volgens het OM sprak de verdachte jonge vrouwen aan op straat, bij stations, in winkels of in het openbaar vervoer. Hij nam hen vervolgens mee naar horecagelegenheden of een bioscoop, waar hij hen onder een smoes naar het toilet lokte. Daar deed hij de deur op slot en blokkeerde die, waarna hij tegen hun wil seksuele handelingen afdwong. Daarnaast vroeg hij sommige slachtoffers om geld en bedreigde hij hen. Meerdere aangiftes en verklaringen schetsen een consistent patroon. In één zaak ondersteunen camerabeelden de verdenking. De feiten zouden zijn gepleegd in de periode 2021–2024.

Voor het leven beschadigd

Het OM benadrukt de heftige gevolgen voor de slachtoffers. “Zij waren mentaal en fysiek niet in staat om tegenwicht te bieden. Verdachte is daarmee fors over hun grenzen heen gegaan. Hij heeft hun lichamelijke en geestelijke integriteit in ernstige mate geschonden en hen voor het leven beschadigd,” zei de officier van justitie. “Verdachte ontkent, maar zijn verklaringen vinden geen steun in het dossier.”

Onvoorwaardelijke celstraf

Gezien de ernst van de gepleegde feiten en het grote aantal feiten waarvoor verdachte wordt vervolgd, vindt de officier van justitie dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Daarnaast staat het wat het OM betreft vast dat verdachte moet worden behandeld.

Veiligheid voor anderen

Uit gedragskundig onderzoek blijkt dat bij de verdachte ADHD, cognitieve beperkingen en een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling -met antisociale en narcistische trekken- is vastgesteld. Onderzoekers zien een bovengemiddeld risico op herhaling en adviseren toepassing van het volwassenenstrafrecht.

TBS

Uit de rapportages blijkt verder dat de veiligheid van anderen het opleggen van de maatregel tbs met dwangverpleging eist. Het OM neemt dit advies over. “Als verdachte zonder behandeling op straat komt te staan bestaat het gevaar dat verdachte wederom vergelijkbare feiten zal plegen. Een minder stringent kader is niet mogelijk”, aldus de officier van justitie.

Contactverbod van 5 jaar

Ook vindt de officier het passend dat aan verdachte een contactverbod van vijf jaar met alle slachtoffers wordt opgelegd, zowel direct als indirect. Daarnaast vraagt de officier van justitie de rechtbank dat de verdachte een voorwaardelijke straf van één week alsnog uitzit omdat hij één of meerdere feiten heeft gepleegd terwijl hij in een proeftijd liep van een overtreding. De rechtbank doet naar verwachting later deze maand uitspraak.