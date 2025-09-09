KLM schrapt ruim 100 vluchten vanwege staking grondpersoneel woensdag 10 september

Advies aan reizigers

KLM adviseert daarom reizigers om regelmatig de updates van de vluchtstatus te controleren. 'Als uw vlucht wordt geannuleerd of u een aansluitende vlucht mist vanwege deze staking, boeken we u automatisch om naar de eerstvolgende beschikbare alternatieve vlucht. Omdat deze actie gevolgen kan hebben voor veel passagiers, kan het langer duren om te boeken dan normaal. Werk uw contactgegevens bij in uw boeking via de KLM-app of Mijn Reis, zodat we u op de hoogte kunnen houden van eventuele wijzigingen. Onze excuses voor het ongemak', aldus KLM.

Vakbonden

CNV en FNV hebben de voorgenomen stakingen dinsdagochtend aan KLM laten weten. Te beginnen met een werkonderbreking van 2 uur, op woensdag 10 september (van 8.00 tot 10.00 uur). Een week later, op woensdag 17 september, leggen grondmedewerkers het werk 4 uur lang neer (van 8.00 tot 12.00 uur).

'Duidelijk signaal aan KLM-directie'

'De werkonderbrekingen gaan veel impact hebben, want de KLM-operatie komt voor een groot deel stil te liggen. Het zal een duidelijk signaal worden vanuit de medewerkers naar de KLM-directie', verwacht CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah. De actievoerders zullen zich tijdens de werkonderbreking verzamelen op Schiphol Plaza.

Over de cao KLM Grondpersoneel

De cao voor het grondpersoneel is de grootste binnen KLM. De cao geldt voor zo'n 14.000 werknemers, waaronder platformmedewerkers, passagemedewerkers, technici en kantoorpersoneel. De huidige cao is per 1 maart van dit jaar verlopen. Bij KLM werken in totaal ruim 30.000 KLM-werknemers.