Amsterdam investeert 6 miljoen extra voor veiligheid vrouwen, politie start nieuw platform

De gemeente Amsterdam investeert 6 miljoen euro extra in de veiligheid van vrouwen. 'Dit geld gaat naar zowel preventie als hulpverlening. Daarnaast richt de Politie Eenheid Amsterdam het Platform Stop Geweld Tegen Vrouwen op. Hier werken zo’n 30 agenten uit verschillende onderdelen en disciplines samen', zo meldt de gemeente dinsdag.

Ernstige geweldsincidenten

De maatregelen volgen op enkele ernstige geweldsincidenten in de regio, waaronder de moord op de 17-jarige Lisa in Ouder-Amstel en een ernstig seksueel misdrijf in Amsterdam. De incidenten staan niet op zichzelf. Geweld tegen vrouwen is een groot maatschappelijk probleem.

Nieuw politieplatform

Het nieuwe Platform Stop Geweld Tegen Vrouwen van de politie brengt kennis uit verschillende vakgebieden samen en werkt daarbij samen met zorg en justitie. Het doel is slachtoffers beter te ondersteunen en knelpunten binnen de politieorganisatie weg te nemen.

Extra training agenten

Dat betekent dat het straks makkelijker wordt om melding of aangifte te doen. Agenten krijgen extra training om signalen van (seksueel) geweld tegen vrouwen beter te herkennen en eerder in te grijpen bij dreigend geweld, mishandeling en femicide. Het Openbaar Ministerie verbindt een team aan de zaken die hieruit voortkomen.

Preventie en hulpverlening

Het extra geld vanuit de gemeente gaat voor een deel naar nieuwe vormen van preventie. Samen met experts kijken we naar online mogelijkheden, zoals een platform of app, buddy-initiatieven in het uitgaansleven en bewustwordingscampagnes over seksueel geweld.

Beter verlichting

Daarnaast gaat een deel van het geld naar aanpassingen die de openbare ruimte veiliger moeten maken, zoals betere verlichting. De afgelopen weken kregen de Holterbergweg, de Weesperzijde en het Zilvermeeuwpad voorrang. Daar zijn inmiddels maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Ook bestaande programma’s worden uitgebreid, zoals de aanpak van straatintimidatie, de persoonsgerichte aanpak ROSA voor jonge slachtoffers van herhaald seksueel geweld en het inloophuis van het Centrum Seksueel Geweld.

Samen tegen geweld en intimidatie

Burgemeester Halsema: “De afgelopen weken hebben talloze Amsterdammers zich gemeld met initiatieven. Het tekent de brede maatschappelijke verontwaardiging en betrokkenheid. Als college en driehoek staan wij aan de zijde van al diegenen die zich verzetten tegen geweld en intimidatie. Wij willen recht doen aan de maatschappelijke betrokkenheid en ons tot het uiterste inzetten om geweld te stoppen, herhaling te voorkomen en slachtoffers de steun te bieden die zij verdienen.” De komende weken werken het college, de politie en het Openbaar Ministerie het pakket met extra maatregelen verder uit.