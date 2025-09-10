Drugsvondst tussen lading op bloemenveiling Aalsmeer

Een opvallende pallet met bloemen leidde afgelopen maandag 8 september tot een drugsvondst op het terrein van de veiling in Aalsmeer. Dit meldt de politie woensdag.

Onderzoek

'In samenwerking met de Douane werd de partij, in totaal bijna 100 kilo cocaïne, tussen een bloemenzending aangetroffen. De verdovende middelen zijn in beslag genomen om te worden vernietigd. Er is nog niemand aangehouden', aldus de politie.