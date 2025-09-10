Uithoorn legt gebiedsverbod op voor 'waternomaden' Amsteldijk die overlast veroorzaken

D e burgemeester van de gemeente Uithoorn heeft aan verschillende bootbewoners een gebiedsverbod opgelegd. 'De bootbewoners, die langdurig aangemeerd lagen aan de Amsteldijk, veroorzaakten ernstige overlast voor de omgeving. De bootbewoners hebben een verbod gekregen voor de gehele Amstelkade van de gemeente Uithoorn voor een periode van 3 maanden', zo meldt de gemeente Uithoorn.

Overlast

De gemeente Uithoorn krijgt in toenemende mate meldingen van overlast door personen die langdurig zijn aangemeerd aan de kades van zowel de Amsteldijk Noord, als de Amsteldijk Zuid. Eind juni liepen de spanningen op tussen enkele van de bootbewoners en de buurtbewoners in de omgeving van de Amsteldijk Zuid. De burgemeester heeft, mede naar aanleiding van de escalatie van deze spanningen, de gebiedsverboden opgelegd aan de overlast veroorzakende bootbewoners.

Controles boten opgevoerd

Met de gebiedsverboden hoopt de gemeente de excessieve overlast aan de Amsteldijk Zuid op te lossen. Naast deze gebiedsverboden zijn de controles bij de boten opgevoerd in een samenwerking met de provincie, de politie en handhaving. Ook is er door de gemeente contact gelegd met de bootbewoners om eventueel hulp te bieden. Een aantal van de personen aan wie een gebiedsverbod wordt opgelegd, verblijven niet meer in Uithoorn en het is niet bekend waar deze personen nu verblijven. Wanneer men terugkeert in de gemeente Uithoorn, krijgt men alsnog het gebiedsverbod opgelegd.

Waternomaden

Het probleem komt niet alleen in de gemeente Uithoorn voor, maar ook in de buurgemeenten en de naburige provincies. De gemeente Uithoorn heeft het initiatief genomen om met deze partijen te komen tot een bredere oplossing voor de problematiek van de “waternomaden”, zoals deze zwervende bootbewoners ook worden genoemd.