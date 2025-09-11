Druk op de huisartsenpraktijken onverminderd hoog

De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg staat onder blijvende druk. Het is steeds moeilijker voor huisartsenpraktijken om personeel te werven en de capaciteitsproblemen als gevolg van hoge werkdruk en ziekteverzuim te beteugelen. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken die eind 2024 is gehouden.

Sinds 2018 monitort het Nivel met de jaarlijkse Nivel Huisartsenpraktijkenenquête of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn. De resultaten geven we weer voor Nederland, en per regio. Doordat we inmiddels beschikken over gegevens van meerdere jaren geven we in aanvulling op de cijfers per jaar ook aan welke ontwikkelingen er vanaf 2018 op dit gebied zijn.

Meer huisartsenpraktijken ervaren knelpunten

Ten opzichte van 2023 ervoeren meer huisartsenprakijken knelpunten op de arbeidsmarkt. Van de praktijken gaf 65% (in 2023 56%) aan dat er bij ziekte van collega’s meteen een groot probleem was. Daarnaast gaf 25% (in 2023 17%) aan dat door werkdruk het ziekteverzuim hoog was. Deze knelpunten spelen al sinds 2019.