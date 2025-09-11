Man (61) na 21 jaar aangehouden voor verkrachting 65-jarige vrouw

Het is dinsdag 18 mei 2004 als een 65-jarige vrouw aan het einde van de middag in haar woning aan de Van Godewijckstraat in Hendrik Ido Ambacht wordt verkracht. 'Na ruim 21 jaar is afgelopen maandag 8 september een 61-jarige man uit Zwijndrecht aangehouden als verdachte', zo meldt de politie donderdag.

Flatwoning slachtoffer binnengedrongen

De man wist 21 jaar geleden de flat waar het slachtoffer woonde binnen te komen. 'Hij belde bij het slachtoffer aan en drong vervolgens de woning binnen. Hij verkrachtte de 65-jarige vrouw in haar slaapkamer', aldus de politie. Het onderzoeksteam stelde sporen veilig en riep de hulp in van onder andere Opsporing Verzocht op 13 september 2004. In deze uitzending werd een compositiefoto getoond, maar helaas zonder resultaat. Tot afgelopen maandag 8 september jl.

Cold Case Team

Sinds twee jaar werkt het Cold Case Team zeer nauw samen met rechercheurs van Team Zeden om de meest zwaarwichtige en onopgeloste zedenmisdrijven opnieuw tegen het licht te houden. Zo ook in deze zaak.

DNA-verwantschapsonderzoek

Dankzij een DNA-verwantschapsonderzoek door het NFI kwam een man in beeld die als verdachte werd aangemerkt. Na zijn aanhouding is aanvullend DNA-onderzoek gedaan. En met resultaat: er is een match met de sporen die in 2004 zijn veiliggesteld. De verdachte is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en besloten is dat het voorarrest met 14 dagen wordt verlengd.

Slachtoffer enige tijd geleden overleden

Een zedenzaak is enorm ingrijpend en impactvol. Zedenrechercheurs hebben een specifieke opleiding gevolgd om ook verdachten van dit soort misdrijven te verhoren. Zij zijn zich ook zeer bewust van de impact. Een van de rechercheurs over het onderzoek: “Het moet afschuwelijk zijn geweest voor het slachtoffer. We hebben alles uit de kast gehaald om alsnog tot een verdachte te komen. We hebben haar helaas niet persoonlijk kunnen informeren. Het slachtoffer is enige tijd geleden overleden, maar natuurlijk hebben we wel haar familie over deze doorbraak op de hoogte gesteld.”