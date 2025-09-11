Vrouw (92) na avondje uit in theater aangereden door fietser en overleden

Een avondje naar een concert kent voor een 92-jarige vrouw wel een hele trieste afloop. 'Nadat zij op dinsdagavond 9 september het theater aan de Meer & Vaart verlaat, komt zij in aanraking met een fietser en komt een dag later te overlijden', zo meldt de politie. De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over het ongeval.

Fietspad overgestoken naar tramhalte

'Onderweg naar de tramhalte steekt de vrouw te voet het fietspad over. Op dat moment komt er een fietser voorbij, die komt in aanraking met de voetganger. De vrouw komt ten val en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Zij overlijdt een dag later aan haar verwondingen', aldus de politie.

Rechercheurs zoeken getuigen van aanrijding

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Daarom doen de rechercheurs van Forensische Opsporing (FO) Verkeer onderzoek naar de zaak. Daar kunnen ze de hulp van getuigen goed bij gebruiken. Heb je dinsdagavond rond 21.30 uur iets gezien van het ongeval voor het theater aan de Meer & Vaart? Of heb je andere informatie die het onderzoek verder kan helpen? Meld je dan bij de politie. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.