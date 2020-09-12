Overleden dieren aangetroffen onder verdachte omstandigheden omgeving Schollebos Capelle

Afgelopen maanden hebben de politie en het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar de vondst van overleden dieren in het Schollebos in Capelle aan den IJssel. 'De conclusie van het onderzoek is dat niet is vast te stellen hoe en onder welke omstandigheden de dieren zijn overleden', zo meld politie en Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. De politie blijft alert.

Verschillende scenario's

De politie hield rekening met verschillende scenario’s, waaronder menselijk toedoen, natuurlijk overlijden en betrokkenheid van een vossenfamilie. Enkele maanden is er intensief en zorgvuldig onderzoek gedaan.

NFI

Een aantal overleden dieren is uiteindelijk opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor DNA-onderzoek. Er werden echter geen sporen van menselijk DNA of DNA van roofdieren aangetroffen. Andere dieren waren al in een verre staat van ontbinding, waardoor verder onderzoek niet mogelijk was.

Geen nieuwe gevallen in afgelopen periode

De afgelopen periode zijn er geen nieuwe overleden dieren meer onder verdachte omstandigheden aangetroffen. De politie blijft alert.