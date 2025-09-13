Politie houdt 20-jarige man uit Heemskerk aan op verdenking verspreiden valse informatie op sociale media

De politie heeft vrijdagavond een verdachte aangehouden voor het verspreiden van valse informatie en opruiing via sociale media. 'Het gaat om een 20-jarige man uit Heemskerk. Wat de verdachte precies heeft geplaatst, kunnen we niet delen. Dit maakt deel uit van ons verdere onderzoek', zo meldt de politie zaterdagmiddag.

'Stop met dit soort berichten'

De oproep van de politie is helder: stop met het verspreiden van dit soort berichten. 'Het opzettelijk verspreiden van valse informatie die kan leiden tot onrust is strafbaar. De afgelopen dagen zien we veel verontrustende berichten op sociale media die zorgen voor onrust en een onveilig gevoel', aldus de politie.

Geen nieuwe incidenten

Vrijdag overdag, in de avond en in de nacht zijn er geen nieuwe incidenten geweest. Het was veilig op straat. De politie werkt samen met de gemeente en andere partners aan de veiligheid. Berichten over ‘mogelijke escalaties’ op sociale media hebben we zorgvuldig nagelopen en waar nodig extra gesurveilleerd. Nergens was er sprake van onrust of incidenten. Dit laat zien dat de berichten die rondgaan nep zijn. Als politie blijven we hier scherp op.

Meld het de politie

Heb je het vermoeden dat er wel iets gaat gebeuren? Of zie je verontrustende berichten op sociale media? Deel deze dan niet verder, maar meld ze bij de politie.

- Bel 112 bij spoedeisende situaties.

- Deel informatie of beelden via politie.nl/upload

- Of via Meld Misdaad Anoniem.

Controles

In het veiligheidsrisicogebied in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk zijn personen gefouilleerd en is en voertuigen gecontroleerd. Deze controles hebben geen strafbare feiten aan het licht gebracht.

Beroep op ouders

De politie heeft gemerkt dat er personen naar Heemskerk en Beverwijk komen om te kijken ‘of er wat sensatie is’. Dit is niet verstandig. Praat hier over met je kind. Laat je kind zich niet online of op straat bemoeien met de onrust.

Onderzoeken naar strafbare feiten

Momenteel lopen er meerdere onderzoeken naar strafbare feiten. Verdere aanhoudingen op korte termijn worden niet uitgesloten. Heb je informatie over verdachten of strafbare feiten? Meld dit via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via 0800-7000. Via Meld Misdaad Anoniem blijf je volledig anoniem. Heb je zelf strafbare feiten gepleegd? Zelf melden is verstandig.