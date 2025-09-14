Gerard Cox (85) overleden

Zanger, acteur en cabaretier Gerard Cox is zaterdag 13 september op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn manager laten weten aan persbureau ANP.

Slokdarmkanker

Cox maakte medio augustus 2025 publiek dat hij leed aan uitgezaaide slokdarmkanker en naar eigen zeggen 'nog een paar maanden had te leven'.

Thuis

Eind juli dat jaar begon hij zich naar eigen zeggen erg beroerd te voelen, waarna de kanker werd aangetroffen. Hij overleed op 13 september 2025 thuis in Mijnsheerenland op 85-jarige leeftijd.

Oude Luxor

Cox werd op zijn 85ste verjaardag, 6 maart 2025, geëerd met een feestelijke voorstelling. Bekende Nederlandse artiesten zongen zijn nummers in het uitverkochte bioscooptheater Oude Luxor in Rotterdam.