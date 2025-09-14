Reservisten beëdigd: “We hebben jullie keihard nodig”

“Reservisten vormen geen laatste verdedigingslinie. Ze zijn volwaardig onderdeel van onze krijgsmacht en onmisbaar voor onze paraatheid.” Dat zei staatssecretaris Gijs Tuinman zaterdag 13 september bij de beëdiging van ongeveer 60 reservisten. 'Dit gebeurde in het bijzijn van publiek op het Lange Voorhout in Den Haag', zo meldt het ministerie van Defensie.

Schaalbare krijgsmacht

Defensie werkt in hoog tempo naar een schaalbare krijgsmacht. Dat betekent: snel opschalen in aanloop naar een conflictsituatie en daarna weer afschalen. Dat moet de organisatie in staat stellen flexibel en snel in te spelen op dreigingen. Dit is nodig om Nederland en het NAVO-verdragsgebied te verdedigen tegen alle vormen van aanvallen, waaronder de huidige cyberaanvallen.

'Sleutelrol'

Volgens plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Ludy Schmidt spelen reservisten daarbij een sleutelrol. “Niet omdat dat ergens in een nota staat, maar omdat wij het in de praktijk iedere dag merken. Omdat we jullie keihard nodig hebben. Jullie maken het mogelijk om slagkracht toe te voegen. Daarmee laten we zien dat Nederland paraat is. Jullie zijn geen aanvulling aan de rand, maar een essentieel onderdeel van de kern van onze krijgsmacht.”

Specifieke kennis of vaardigheid

De krijgsmacht moet daarom voor een derde uit reservisten bestaan. Zij zijn zowel in de burgermaatschappij als bij Defensie aan het werk. Zodra ze nodig zijn voor hun specifieke kennis of vaardigheid roept Defensie hen op.

Verbinden twee werelden

“Jullie verbinden daarmee twee werelden die veel van elkaar kunnen leren en elkaar vooral aanvullen”, aldus de staatssecretaris. “Van de marechaussee tot de marine: bij elk onderdeel krijgen jullie belangrijke lessen mee over eigenaarschap, leiderschap en discipline.” Andersom nemen de reservisten uit de civiele wereld onmisbare kennis mee, bijvoorbeeld als medisch specialist, jurist of techneut. “Of als staatssecretaris”, grapte Tuinman. Ook zijn voorganger Christophe van der Maat werd zaterdag beëdigd.

NAVO-top

Hoe belangrijk reservisten zijn bleek onder meer tijdens de NAVO-top, de grootste logistieke en beveiligingsoperatie die Nederland ooit heeft gekend. Daar patrouilleerden ze en controleerden de in- en uitgangen van het terrein waar de wereldleiders samenkwamen. “Zonder hen, zonder onze reservisten, was de uitdaging van deze operatie ongekend groot geweest”, aldus Tuinman. “En dat geldt ook voor de uitzendingen en de kleinere missies of oefeningen waar reservisten het hele jaar door aan deelnemen.”