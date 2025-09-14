Twee aanhoudingen na vondst wapens bij reguliere controles in Beverwijk en Haarlem

In Beverwijk is bij een van de preventieve controles een persoon aangehouden voor de overtreding van de wet wapens en munitie. 'Het gaat om een 19-jarige jongen uit Beverwijk', zo meldt de politie zondag.

Twee aanhoudingen wet wapens en munitie

'Bij een reguliere controle van jeugd in Haarlem is een minderjarige jongen uit Haarlem aangehouden voor het overtreden van de wet wapens en munitie. De twee verdachten worden vandaag gehoord', meldt de politie.

Tweetal opstootjes Beverwijk

In het veiligheidsrisicogebied in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk zijn zaterdagavond 13 september meerdere personen gefouilleerd en meerdere voertuigen gecontroleerd. Daarnaast ontstonden in het centrum van Beverwijk zaterdagavond een tweetal opstootjes. Hierbij zochten een aantal jonge vrouwen uit Haarlem de confrontatie op met een andere groep jonge vrouwen uit Beverwijk. Op basis van het noodbevel zijn de betrokkenen van de opstootjes het gebied uitgestuurd, waarna de rust snel terugkeerde.

Nogmaals dringende oproep politie

'Ondanks de oproep van de politie om niet te komen kijken ‘of er wat sensatie is’, was het zaterdagavond opvallend drukker in de gebieden van de IJmond. Daarom doen wij nogmaals de dringende oproep om je niet te bemoeien met de onrust, zowel online als op straat', aldus de politie.

Onderzoeken naar strafbare feiten

Momenteel lopen er meerdere onderzoeken naar strafbare feiten. Verdere aanhoudingen op korte termijn worden niet uitgesloten.