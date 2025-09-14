Begin aankomende week eerst onstuimig, later meer zon en vrij zacht

Na een zondag met veel zon volgt komende dagen een onstuimig weerbeeld. 'Met name in de kustgebieden, maar ook landinwaarts kan het vanaf vanavond tot dinsdag stevig doorwaaien. Hierbij trekken ook (onweers)buien over het land. De temperatuur ligt de eerste helft van de week meestal rond 18 graden. Na woensdag is het vaker droog, zonniger en gaan de temperaturen iets omhoog', zo meldt Weeronline.

Zondag overwegend droog

'Deze zondag verloopt droog en op de meeste plaatsen ook ronduit zonnig. Later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en vanavond volgt een gebied met regen', aldus Weeronline.

Veel wind

Met dit regengebied neemt de zuidwestenwind flink toe in kracht. ’s Nachts is de wind dan al vrij krachtig tot in het Waddengebied zelfs stormachtig, en maandagochtend neemt de wind in heel het land verder toe. Uiteindelijk is de wind op de meeste plaatsen krachtig en in de kustgebieden stormachtig met windstoten tot 90 km/uur. Hierbij passeren ook stevige buien waarbij onweer niet is uitgesloten.

Dinsdag ook nog onstuimig

Ook dinsdag is het nog onstuimig, al is de wind al wel iets afgezwakt ten opzichte van maandag. De westenwind is meestal vrij krachtig tot aan zee hard, 5 tot 7 Bft. Opnieuw komen stevige buien voor, maar dit keer zijn de meeste buien weggelegd voor het noorden en westen van het land. Op beide dagen is tussen de buien voor wel de zon te zien en op dinsdag is het vooral in het zuiden en zuidoosten vrij zonnig.

Grijze en frisse woensdag

Vanaf dinsdag gaat elke dag minder hard waaien en woensdag is de wind dan nog matig tot vrij krachtig. Het wordt een grijze en natte dag, want vanuit het westen trekt een regengebied over het land en de zon krijgen we vrijwel nergens te zien. Het is tevens de minst warme dag met 16 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden.

Daarna langzaam warmer en zonniger

Donderdag trekken ook nog enkele buien over het land, maar krijgt de zon alweer meer kans om te schijnen. Vrijdag lijkt vooralsnog droog te verlopen en ook zaterdag is het nog lange tijd droog en zonnig. Zaterdagavond bereikt opnieuw een regengebied ons land en zondag trekken enkele buien over. De temperatuur ligt vanaf donderdag meestal tussen 19 en 22 graden, wat warmer is dan normaal in deze tijd van het jaar. Zaterdag kan het in het zuiden lokaal zelfs 24 graden worden.