Kabinet wil scherpere financiële keuzes in nieuwe Europese meerjarenbegroting

De Nederlandse afdracht aan de Europese meerjarenbegroting dreigt te veel te stijgen door de voorstellen van de Europese Commissie. 'Het kabinet vindt dat er scherpere financiële keuzes moeten worden gemaakt', zo schrijven minister Heinen (Financiën) en minister Van Weel (Buitenlandse zaken) in reactie op het voorstel van de Europese Commissie van 16 juli 2025.

Onderhandelingsinzet

De appreciatie van zowel het voorstel voor de meerjarenbegroting (MFK 2028-2034) als het eigen-middelenbesluit (EMB) is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wordt de onderhandelingsinzet van het Nederlandse kabinet voor de komende 2 jaar.

Meerjarenbegroting (uitgaven)

Het kabinet schat op basis van het voorstel in dat Nederland ten opzichte van andere landen meer gaat bijdragen aan de Europese begroting. Voor het kabinet is dat niet acceptabel.

'Slimmer en effectiever'

Minister Heinen: “Slimmer en effectiever in plaats van meer uitgeven, daar moet de discussie nu over gaan. Dat vraagt om scherpe keuzes, vereenvoudiging en modernisering.”

'Apart crisisinstrument niet nodig

Naast de hogere afdracht is het kabinet kritisch over de voorgestelde nieuwe leeninstrumenten. Het kabinet is geen voorstander van gemeenschappelijke leningen voor een nieuw crisisinstrument en nationale investeringsplannen. Volgens het kabinet kan de EU in crisissituaties al geld lenen via andere instrumenten. Een apart crisisinstrument is daarom niet nodig.

Kans

De volgende Europese begroting biedt volgens het kabinet een kans om de EU toekomstbestendig te maken. De EU is van groot belang voor de welvaart en veiligheid van Nederland. Het kabinet is daarom positief over de modernisering en vereenvoudiging van de voorgestelde begroting door vermindering van het aantal programma’s en regels, en de focus op de beleidsterreinen concurrentievermogen, migratie- en asielbeleid en veiligheid en defensie. Ook voor Nederland zijn dit strategische prioriteiten, die aansluiten bij de uitdagingen van deze tijd. Het kabinet is daarnaast blij met de voorgestelde voortzetting van steun aan Oekraïne.

'Grote uitdagingen in Europa'

Minister Van Weel: “Goed dat de voorgestelde begroting zich richt op de grote uitdagingen in Europa. Dit draagt ook in Nederland bij aan meer veiligheid, een sterkere economie en stevigere grip op migratie.”