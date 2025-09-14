Code Geel: Maandag zware windstoten in kustprovincies

Komende nacht kunnen er in het noordwestelijk kustgebied zware windstoten voorkomen. Dit meldt het KNMI zondag.

Zware windstoten

'Morgen overdag houden de zware windstoten aan en in de middag en avond kunnen ook in het (zuid)westelijk kustgebied zware windstoten voorkomen. In de loop van de avond neemt de wind in het (zuid)westelijk kustgebied iets af, dinsdagochtend ook in het noordwestelijk kustgebied', aldus het KNMI.

Onstuimig

Er zijn in de kustgebieden zware windstoten mogelijk van 80 km/uur, aan zee en op het IJsselmeer plaatselijk tot ca. 90 km/uur. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting.