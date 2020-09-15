Politie zoekt getuigen van zware mishandeling agent

De recherche zoekt getuigen van een zware mishandeling van een agent bij het festival Parels van de stad. Het gebeurde zondag 14 september ter hoogte van de hoofduitgang aan de Sportparklaan in Amsterdam. Een 25-jarige man uit Alkmaar is aangehouden. De recherche is nog op zoek naar getuigen en ontvangt graag beelden.

Zondagavond staan twee agenten bij de uitloop van een evenement aan de Sportparklaan. Rond 23.00 uur ontstaat er een opstootje, waarbij de agenten de beveiligingsmedewerkers assisteren bij een aanhouding. Terwijl zij de verdachte onder controle willen brengen, komt een man aangelopen die een harde schop in het gezicht van één van de agenten geeft. Ondanks zijn verwondingen, weet de agent zijn vermoedelijke belager aan te houden. Na de aanhouding moet de agent zich in het ziekenhuis laten behandelen.

Getuigenoproep

Veel getuigen hebben de bewuste mishandeling van de agent gezien en mogelijk gefilmd. De recherche komt graag in contact met deze getuigen. Heb je beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na de mishandeling? Deel dit dan met de politie. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kan je eventueel het beeldmateriaal uploaden.