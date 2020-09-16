Aanhoudingen onderzoek grootschalige afpersing bezoekers sekswebsite

Dinsdag 16 september heeft de politie twee mannen van 30 en 35 jaar uit Hellevoetsluis en Spijkenisse aangehouden. 'De twee mannen worden verdacht van het op grote schaal afpersen van gebruikers van een sekswebsite. Bij de doorzoekingen zijn enkele duizenden euro’s, twee auto’s en telefoons in beslag genomen', zo meldt de politie dinsdag.

Nepprofielen op Kinky.nl

'De verdachten plaatsten nepprofielen op de sekswebsite Kinky.nl om zo de contactgegevens van gebruikers te achterhalen. Daarna namen zij contact op met deze gebruikers om ze geld afhandig te maken. Daarbij werden de slachtoffers op soms grove wijze afgeperst. Er zou zijn gedreigd met geweld en met bezoekjes aan hun woonadres', aldus de politie.

'Honderden slachtoffers in hele land'

Op basis van het nog lopende onderzoek gaat de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies ervan uit dat door het hele land honderden slachtoffers zijn gemaakt. De mannen hebben vermoedelijk tienduizenden euro’s verdiend met hun praktijken. Naast de aanhoudingen vonden zes doorzoekingen plaats in Rotterdam, Utrecht, Spijkenisse, Hellevoetsluis en Brielle.

Aangifte

Bij de politie zijn slechts twee aangiftes binnengekomen. Daarnaast zijn tientallen meldingen binnengekomen van mensen die zijn afgeperst maar geen aangifte (durven te) doen. Het gegeven dat slechts twee van de vermoedelijk honderden slachtoffers aangifte durven te doen baart zorgen. De politie roept mensen die slachtoffer zijn geworden op dit alsnog te doen. Dat kan bij de politie via 0900-8844 of online via politie.nl.

Meewerken

Er is vanuit de politie contact geweest met de website Kinky.nl. Zij werken mee met het onderzoek. De verdachten worden vrijdag 19 september voorgeleid aan de rechter-commissaris.