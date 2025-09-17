OM eist 10 jaar cel tegen oud-politieagente die moordplan op ex beraamde

Een bezorgde moeder doet in mei 2024 aangifte van de vermissing van haar 15-jarige zoon. Hij had het huis verlaten vanwege ruzie met zijn moeder over zijn relatie met een 19-jarige vrouw. De politie weet de jongen dezelfde dag te vinden. Maar dit is slechts het begin. Eenmaal op het bureau vertelt hij gedetailleerd over twee pogingen die hij heeft gedaan om zijn vader te vermoorden. Zijn moeder, politieagente, zette hem hiertoe aan en vertelde hem hoe hij daarmee weg kon komen. De politie begint een uitgebreid onderzoek.

Tag onder auto vader aangetroffen

Als het de zoon niet lukt om zijn vader te vermoorden, gaat hij samen met zijn moeder op zoek naar andere uitvoerders. Via de vriendin van de zoon komen ze in contact met twee mogelijke uitvoerders, die voor de klus betaald zouden krijgen. Dat het niet alleen bij vage plannen blijft, blijkt uit het feit dat onder de auto van de vader een tag wordt aangetroffen en dat bij de moeder een koffer met geld in losse coupures wordt aangetroffen.

Uitgebreid gesprek in telefoon moeder

In haar telefoon vindt de politie ook een uitgebreid gesprek met een van de mogelijke uitvoerders, waarin het gaat om de voorbereidingshandelingen om de ex van de oud-politieagente van het leven te beroven. Het gaat ook over de aanschaf van een wapen en er wordt een foto van een wapen getoond. Dit wapen is uiteindelijk ook aangetroffen.

Wapen en telefoon weggewerkt

De moeder van de 19-jarige vriendin wist al vroeg van alle plannen. Als de zoon wordt aangehouden, werken zijn vriendin en haar moeder het wapen en een telefoon weg.

Initiërende rol

Alle verdachten hebben verklaard over de initiërende rol die de ex-agente heeft gehad in het plan. Zelf blijft ze ontkennen. Volgens haar is het hele verhaal door haar zoon en zijn vriendin bedacht, omdat zij hun relatie afkeurde. Het Openbaar Ministerie gaat daar niet van uit. Ze heeft actieve bemoeienis gehad bij de aanschaf van het wapen, het plaatsen en aankopen van tags, verdoezelen van bewijs en het verspreiden van gegevens over haar ex-man aan de beoogde hitman.

'Reden is zijn jeugdige leeftijd'

De officier van justitie: “Een getroebleerde en kwetsbare zoon wordt ingezet door zijn moeder om haar probleem op te lossen. Reden is zijn jeugdige leeftijd en het feit dat jeugdigen lagere straffen krijgen. Zij weet dat goed omdat ze politieagente was. ‘Geen bewijs, geen DNA, geen wapen, geen getuigen, geen zaak’, appt ze bijvoorbeeld. Dit is de doortrapte manier waarop een politieagente en een moeder probeert af te komen van haar ex-man. Van een politieagente mag verwacht worden dat zij dit soort misdrijven voorkomt en niet initieert.”

Gezin verscheurd

In deze zaak is het slachtoffer geconfronteerd met concrete moordplannen richting hem door zijn ex en zijn zoon. Het gaat tot op de dag van vandaag niet goed met hem. Het hele gezin is verscheurd. Daar dienen hoge straffen tegen over te staan, vindt het Openbaar Ministerie. Die ziet de ex-vrouw als grote initiatiefnemer waardoor zij de hoogste strafeis, 10 jaar, tegen zich hoorde eisen.

Strafeisen tegen moeder vriendin

Tegen de moeder van de vriendin is 9 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan 3 voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden, voor wapenbezit. Bij de 19-jarige vrouw en een van de potentiële uitvoerders wordt ASR (adolescentenstrafrecht) aangeraden en zij zijn verminderd toerekeningsvatbaar. Dat advies is overgenomen. Tegen hen is 600 dagen (waarvan 150 voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden) en 365 dagen (waarvan 207 voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden) jeugddetentie geëist. Tegen de andere potentiële uitvoerder is 42 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan 12 voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar.

Zoon is inmiddels veroordeeld

De zoon is inmiddels veroordeeld door de meervoudige jeugdstrafkamer voor medeplegen poging uitlokking moord en voorbereidingshandelingen moord. De straf is 174 dagen jeugddetentie waarvan 150 dagen voorwaardelijk met oplegging van bijzondere voorwaarden.