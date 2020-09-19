Jonge verdachte (14) aangehouden voor explosie Barbusselaan

Amsterdam

In de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 september is een 14-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van het af laten gaan van een explosief bij een woning in een appartementencomplex aan de Barbusselaan in Amsterdam-Zuidoost. Er heeft korte tijd brand gewoed. Meerdere bewoners van het complex zijn door de brandweer uit hun woningen gehaald. Drie slachtoffers zijn ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken maar behoefde verder geen medische zorg. De recherche doet uitgebreid onderzoek.