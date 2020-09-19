Jonge verdachte (14) aangehouden voor explosie Barbusselaan
In de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 september is een 14-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van het af laten gaan van een explosief bij een woning in een appartementencomplex aan de Barbusselaan in Amsterdam-Zuidoost. Er heeft korte tijd brand gewoed. Meerdere bewoners van het complex zijn door de brandweer uit hun woningen gehaald. Drie slachtoffers zijn ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken maar behoefde verder geen medische zorg. De recherche doet uitgebreid onderzoek.
Rond 04.10 uur klonk een harde knal in de Barbusselaan. Kort daarna stond een voordeur van een woning in een appartementencomplex in de brand. De brandweer haalde meerdere bewoners van het complex uit hun woningen, waarna ze door ambulancepersoneel werden nagekeken na rookinhalatie. Ze behoefden daarna geen verdere medische zorg. Op aanwijzing van een getuige kan kort na de explosie de 14-jarige verdachte worden aangehouden.
De Teamleider Explosieven veiligheid (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn ter plaatse gekomen. Forensische Opsporing en de recherche doen onderzoek.