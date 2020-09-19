Grote hoeveelheid drugs en vuurwapen aangetroffen na tip alerte burger

Een tip van een alerte burger leidde afgelopen dinsdag 16 september 2025 tot de vondst van een grote hoeveelheid harddrugs in Amsterdam. 'Daarnaast stuitten agenten op een vuurwapen, munitie en geld. De recherche zet het onderzoek voort en sluit meer aanhoudingen niet uit', zo meldt de politie vrijdag.

Man met vuurwapen in auto op Ringweg A10

Het onderzoek startte nadat agenten rond 9.00 uur ’s ochtends een melding kregen dat een man in een auto op de Ringweg A10 mogelijk een vuurwapen in zijn hand zou hebben. Kort daarop zagen agenten het voertuig in kwestie - met twee inzittenden - rijden op de Prins Bernhardweg in Zaandam. Daarbij startten de agenten een uitpraatprocedure en richtten zij hun vuurwapens op het duo.

Drugs, vuurwapen en munitie

Na fouillering en controle van de auto troffen de agenten een aanzienlijke hoeveelheid drugs in het voertuig aan. Bij een daaropvolgende doorzoeking in de woningen van de verdachten werd nog meer drugs gevonden, evenals een vuurwapen en munitie. Deze zijn in beslag genomen. De forensische opsporing onderzoekt momenteel om welke drugs het precies gaat en hoeveel is aangetroffen.

Bestuurlijke rapportage

De politie maakt een bestuurlijke rapportage op voor de gemeente. Dit kan leiden tot bestuurlijke maatregelen tegen de bewoner. Met deze vondst is er weer een hoeveelheid harddrugs uit het circuit gehaald. Drugs zorgen voor criminele aanwas, geweld en voor ondermijnende criminaliteit. In de drugshandel gaan gigantische geldbedragen om. De cocaïnehandel ontwricht wijken, gezinnen en buurten.