Fruitvliegjes in OK complex Groene Hart Ziekenhuis

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda heeft vrijdag alle niet spoedeisende operaties laten vervallen door de aanwezigheid van fruitvliegjes in het operatiecomplex.

Via hun website laat het ziekenhuis weten dat dit ‘een ingrijpend besluit voor de betrokken patiënten, welke wij weloverwogen hebben genomen. Betrokken patiënten zijn persoonlijk door het ziekenhuis geïnformeerd.’

Er zijn diverse middelen ingezet om de fruitvliegjes te bestrijden en de herkomst hiervan te herleiden. Tijdens de extra schoonmaak die vandaag gehouden is in de aangrenzende ruimtes van de OK, zijn fruitresten gevonden die onbewust waren achtergelaten. Dat is waarschijnlijk de bron van de fruitvliegjes.