Rellen op Malieveld tijdens demonstratie asielbeleid

Een demonstratie tegen het huidige asielbeleid is zaterdagmiddag door enkele duizenden demonstranten bezocht. De politie had haar handen vol aan de menigte en werd bekogeld.

Stenen, flessen en vuurwerk werd er naar de politie gegooid. Naast enkele politieauto’s die zwaar beschadigd raakte, gingen er ook stenen door de ruiten van het D66 partijkantoor.

Zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

