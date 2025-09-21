Verdachte van beroving doodgeschoten door politie

De politie heeft zondagmiddag in Capelle aan den IJssel na een beroving een verdachte neergeschoten. Deze is op de plaats van het incident overleden aan zijn verwondingen.

Door agenten werd er gereageerd op een melding van een beroving aan het Wisselspoor. Hierbij zou iemand van zijn fatbike zijn beroofd en zou er volgens RTV Rijnmond een vuurwapen zijn gezien.

Bij de McDonalds aan de Hoofdweg kregen agenten de verdachte inbeeld. In plaats om aan de opdrachten van de politie te voldoen, sloeg de verdachte op de vlucht. Hierna hebben agenten op de verdachte geschoten.

Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten. Deze bleek te zijn overleden. De Rijksrecherche zal onderzoek doen naar het schietincident. Dit is standaard als er door de politie op iemand is geschoten.