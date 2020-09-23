Beschikbaar inkomen huishoudens 2,8 procent hoger in tweede kwartaal

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 2,8 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en een stijging van sociale uitkeringen. De hypotheekschuld groeide met 12,6 miljard euro ten opzichte van een kwartaal eerder, naar 911,6 miljard euro. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het tweede kwartaal van 2024. De totale beloning van werknemers groeide met 5,9 procent. Het aantal banen van werknemers groeide met 1,5 procent, en de cao-lonen waren 5,3 procent hoger. Het gemengd inkomen lag 0,8 procent hoger.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 6,2 procent. Dat komt vooral doordat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat ten opzichte van een jaar eerder met 6 procent toenam. Huishoudens betaalden 3 procent meer belastingen en sociale premies.

Hypotheekschuld neemt toe, schuldquote hoger

In het tweede kwartaal van 2025 nam de woninghypotheekschuld toe met 12,6 miljard euro vergeleken met een kwartaal eerder. De hypotheekschuld loopt sterker op dan vorig jaar doordat de huizenprijzen in het tweede kwartaal hoger lagen dan een jaar eerder en er meer woningen werden verkocht. De hypotheekschuld als percentage van het bbp was iets hoger dan in het vorige kwartaal, namelijk 79,2 procent in het tweede kwartaal van 2025 ten opzichte van 79,1 procent een kwartaal eerder. Dit is de eerste stijging na het eerste kwartaal van 2021.