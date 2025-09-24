Opnieuw minder mensen met studieschuld

Begin 2025 hadden 1,6 miljoen studenten en oud-studenten een studieschuld. Dit is het tweede jaar op rij dat het aantal mensen met studieschuld daalt. Na de invoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs in studiejaar 2023/’24 hebben minder studenten een lening aangevraagd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Ruim 1,1 miljoen oud-studenten hadden begin 2025 een studieschuld. Dit aantal is afgelopen jaren gestaag blijven groeien.

Het aantal mensen dat nu studeert met een studieschuld is juist afgenomen. In 2025 hadden 460 duizend studenten een studieschuld. Dat zijn er 150 duizend minder dan in 2023, het jaar dat de basisbeurs weer werd ingevoerd.

Meer studieschulden van minstens 50 duizend euro

Hoewel het aantal mensen met een studieschuld daalde, is het aantal mensen met een studieschuld van 50 duizend euro of meer juist toegenomen. In 2025 hadden 146 duizend mensen een studieschuld van ten minste 50 duizend euro. Dat zijn er bijna 10 duizend meer dan in 2024, en 113 duizend meer dan in 2015. Ruim 3 duizend mensen hebben zelfs een ton of meer studieschuld.

Bijna de helft van de mensen met een studieschuld heeft een schuld van minder dan 10 duizend euro; 4 procent heeft minder dan 500 euro schuld.