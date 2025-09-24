OM: Doodgeschoten jongen (15) Capelle had omgebouwd gasalarmpistool bij zich

Uit onderzoek is gebleken dat de 15-jarige jongen, die zondag in Capelle aan den IJssel om het leven is gekomen, op dat moment in het bezit was van een functionerend vuurwapen in de vorm van een omgebouwd gasalarmpistool. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Beroving

Bij een fastfoodketen wilde de politie zondag twee verdachten aanhouden die voldeden aan het signalement nadat eerder een 15-jarige jongen was beroofd van zijn fatbike.

Verdachte overleden

Eén van de verdachten sloeg op de vlucht, de politie heeft hem vervolgens meerdere keren gewaarschuwd, waarna is geschoten. De verdachte, een 15-jarige jongen uit Gouda, is daarbij geraakt. Ondanks reanimatie en medische hulp door de hulpdiensten, is hij ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De Rijksrecherche onderzoekt dat incident.

Verdachten voorgeleid

De andere verdachte die bij de beroving betrokken was, een 15-jarige jongen uit Rotterdam, is dezelfde dag aangehouden. Een derde verdachte, een 15-jarige jongen uit Gouda, meldde zich in de avond bij het politiebureau. De twee 15-jarige verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van de beroving van een fatbike aan het Wisselspoor in Capelle aan den IJssel. Zij blijven 14 dagen langer vastzitten.

Vuurwapen op hoofd gericht

Op zondag 21 september is in Capelle aan den IJssel aan het Wisselspoor een 15-jarige jongen door meerdere verdachten van zijn fatbike beroofd. Daarbij werd een vuurwapen op zijn hoofd gericht. Ook is hij geschopt en geslagen. De verdachten gingen er vandoor.

Meerdere verdachten

'De politie gaat ervan uit dat er nog andere personen betrokken zijn geweest bij de beroving. We sluiten meer aanhoudingen niet uit. Als je informatie hebt over de beroving, neem dan contact op met de politie', aldus het OM.