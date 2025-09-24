Politie zoekt nog vierde verdachte gewelddadige beroving fatbike

In het onderzoek naar de beroving van een fatbike onder bedreiging van een vuurwapen op het Wisselspoor in Capelle aan den IJssel is de politie nog op zoek naar een vierde verdachte. De twee eerder aangehouden verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De twee 15-jarige verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van de beroving van een fatbike aan het Wisselspoor in Capelle aan den IJssel. Zij blijven 14 dagen langer vastzitten.

Op zondag 21 september is aan het Wisselspoor een 15-jarige jongen door meerdere verdachten van zijn fatbike beroofd. Daarbij werd een vuurwapen op zijn hoofd gericht. Ook is hij geschopt en geslagen. De verdachten gingen er vandoor.

Bij een fastfoodketen wilde de politie twee verdachten aanhouden die voldeden aan het signalement. Eén van de verdachten sloeg op de vlucht, de politie heeft hem vervolgens meerdere keren gewaarschuwd, waarna is geschoten. De verdachte, een 15-jarige jongen uit Gouda, is daarbij geraakt. Ondanks reanimatie en medische hulp door de hulpdiensten, is hij ter plekke aan zijn verwoningen overleden. De Rijksrecherche onderzoekt dat incident. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de jongen in het bezit was van een functionerend vuurwapen in de vorm van een omgebouwd gasalarmpistool.

De andere verdachte die bij de beroving betrokken was, een 15-jarige jongen uit Rotterdam, is dezelfde dag aangehouden. Een derde verdachte, een 15-jarige jongen uit Gouda, meldde zich in de avond bij het politiebureau. Zij zijn vandaag voorgeleid.

De politie gaat ervan uit dat er nog andere personen betrokken zijn geweest bij de beroving. We sluiten meer aanhoudingen niet uit. Heb je informatie over de beroving? Neem dan contact op met de politie.