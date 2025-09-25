Eerste helft 2025 meer nieuwbouw van woningcorporaties

In de eerste helft van 2025 zijn er ruim 9.100 nieuwbouw huurwoningen van woningcorporaties bijgekomen. 'Dat zijn er meer dan in de eerste helft van 2024, toen ruim 8.200 corporatie-nieuwbouwwoningen werden opgeleverd', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers over nieuwbouwwoningen, een onderzoek uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Totaal 31.600 nieuwbouwwoningen

In totaal zijn er in het eerste halfjaar van 2025 bijna 31.600 nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit is het laagste aantal nieuwbouwwoningen in een half jaar sinds 2018. 'Meestal worden er in de tweede helft van het jaar meer nieuwbouwwoningen opgeleverd dan in de eerste helft van het jaar', aldus het CBS.

Koop- of huurwoningen

Van de nieuwbouwwoningen in de eerste helft van 2025 hebben ruim 22.100 nieuwbouwwoningen een andere eigenaar dan een woningcorporatie. Dit betekent dat deze woningen ofwel koopwoningen ofwel private huurwoningen zijn. Voor bijna 300 nieuwbouwwoningen is de eigenaar nog onbekend.

Grootste aandeel

De 9.100 corporatiewoningen maken 29 procent uit van alle nieuwbouwwoningen in het eerste halfjaar. Dat is meer dan in de eerste helft van 2024, toen was dat 25 procent. Het aandeel van 29 procent is het grootste aandeel in de totale nieuwbouw van woningen sinds het begin van de meting in 2020.