Staatsbosbeheer helpt Defensie aan meer ruimte

'Staatsbosbeheer biedt Defensie meer ruimte aan. Die heeft de krijgsmacht nodig om militairen op te leiden en te trainen', zo meldt het eerder verschenen Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).

Natuur tegelijkertijd versterken

'Hiermee moet de natuur in Nederland tegelijkertijd worden versterkt. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben beide organisaties woensdag een intentieovereenkomst getekend bij Radio Kootwijk', zo meldt het ministerie van Defensie.

Grond verkopen

Ze gaan op drie gebieden samenwerken. Zo kan Staatsbosbeheer grond verkopen aan Defensie en natuur ergens anders compenseren. Ook wil Staatsbosbeheer defensieterreinen ontwerpen en die eventueel beheren. Verder kunnen beide partijen kennis op het gebied van natuurbeheer en biodiversiteit met elkaar delen om de natuur te verbeteren.

Defensie heeft meer ruimte nodig

"Deze samenwerking toont aan hoe twee Rijksorganisaties elkaar kunnen versterken voor het algemeen belang," aldus algemeen directeur van Staatsbosbeheer Boudewijn Revis. "Door onze expertise in natuurbeheer en ons uitgebreide grondbezit slim in te zetten, kunnen we Defensie helpen bij hun ruimtevraagstuk terwijl we tegelijkertijd de natuur versterken." Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman benadrukt het belang van deze nieuwe aanpak: "Door samen te werken met Staatsbosbeheer kunnen we onze defensietaken beter vervullen én bijdragen aan een duurzame toekomst voor Nederland, waarin veiligheid en natuur hand in hand gaan."

Plannen uitwerken

De organisaties werken de plannen nu eerst uit. Ze hopen in de toekomst een definitieve overeenkomst te sluiten.