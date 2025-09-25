Stralend weekend voor de deur, herfst blijft nog even in winterslaap

Na een grotendeels wisselvallige werkweek met vooral over het oosten flink wat neerslag, staat ons nu een stralend weekend te wachten. Dit meldt Meteovista donderdag.

20 graden lokaal

'Zondag kan de temperatuur lokaal zelfs 20 graden aantikken', aldus Meteovista. Het weekend begint vrijdagmiddag met veel bewolking en over de Oostkant van ons land plaatselijk nog wat regen of motregen. Veel stelt dat echter niet meer voor. De wind draait naar het oosten en is zwak tot matig van kracht. Er wordt iets zachtere lucht aangevoerd en de maxima liggen veelal rond 17 graden. Op de Ardense hoogten wordt het onder een laag dikkere bewolking ongeveer 14 graden. Verder is de wind flink afgenomen en in veel regio's nog hooguit zwak, rond kracht 2.

Zaterdag en zondag overdag zacht

In het weekend kan er op veel plaatsen worden genoten van wat hogere temperaturen, want op de meeste plaatsen wordt het 18 of 19 graden. Alleen in de Ardennen blijft de temperatuur wat achter met 15 tot 17 graden. Flinke zonnige momenten en wolken wisselen elkaar af en het is overwegend droog, al valt zondagmiddag een plaatselijk buitje boven de Hoge Venen niet helemaal uit te sluiten. Verder is het opvallend rustig met nauwelijks wind (een windkracht 0 tot 2).

Nevelig of mistig

's Ochtends kan het trouwens wel wat nevelig of mistig worden, met name in de Ardennen en dan zijn ook relatief lage minima mogelijk tussen 2 en 5 graden. Vlak boven de grond kan het dan ook een graadje vriezen.

Volgende week vaak droog

In de nieuwe week vanaf maandag 29 september blijft het voorlopig aan de zachte kant voor eind september en begin oktober, met maxima die meestal uitkomen rond een graad of 18. In de Ardennen is het vaak wel een graad of twee lager. Het weerbeeld ziet er voorlopig best vriendelijk uit met over het ganse land meest droog weer met flinke zonnige perioden. De wind is meestal zwak uit noordoostelijke richting. Van wisselvallig of onstuimig herfstweer is dus voorlopig zeker geen sprake.