Twee vermeende neprechercheurs aangehouden na diverse oplichtingtrucs

Doen alsof je van de recherche bent en bij ondernemers het verhaal ophangen dat ze de criminelen in de winkel gewoon hun gang moet laten gaan. Waarom? Zodat de politie ze daarna op kan pakken. Op die manier weet een duo verschillende winkeliers in Amsterdam Zuid op te lichten. Na een nieuw incident bij een supermarkt afgelopen zaterdag kan de politie twee aanhoudingen verrichten.

Op zaterdagochtend 20 september gaat de telefoon bij een supermarkt aan het Gelderlandplein. De persoon die belt, zegt van de politie te zijn en geeft aan dat er zo een crimineel naar de winkel komt om spullen terug te brengen in ruil voor geld. De winkel moet hieraan meewerken, zodat zogenaamde agenten hem even later kunnen aanhouden. Een supermarktmedewerker vertrouwt het verhaal niet helemaal en spreekt voorbijkomende, echte, agenten hierover aan.

Wanneer één van de vermeende oplichters zich bij de supermarkt meldt voor het ruilen van kort daarvoor door hem gestolen producten, de oplichtingstruc, kunnen agenten die daar aan het posten zijn hem aanhouden; het betreft een 48-jarige man uit Amsterdam. Even later houden ze verderop in de wijk ook een tweede verdachte aan, een 40-jarige man eveneens uit Amsterdam. De verdachten kunnen daarnaast aan in ieder geval één soortgelijke zaak gelinkt worden en zitten op dit moment beide nog vast.